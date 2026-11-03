SLI
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|SLI-Performance im Blick
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03.11.2026 09:28:30
Börse Zürich: SLI beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
Um 09:12 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,37 Prozent auf 2 371,87 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,532 Prozent auf 2 368,07 Punkte an der Kurstafel, nach 2 380,73 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 372,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 367,61 Punkten verzeichnete.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2 210,64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der SLI einen Wert von 2 297,51 Punkten auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 03.11.2025, mit 2 008,52 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 10,27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 382,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lindt (+ 1,23 Prozent auf 8 610,00 CHF), Swisscom (+ 1,00 Prozent auf 707,00 CHF), Novartis (+ 0,87 Prozent auf 132,66 CHF), Swiss Re (+ 0,49 Prozent auf 154,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,29 Prozent auf 625,40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil VAT (-3,58 Prozent auf 544,40 CHF), Sonova (-2,81 Prozent auf 277,20 CHF), Geberit (-2,21 Prozent auf 576,00 CHF), Logitech (-1,68 Prozent auf 77,20 CHF) und Sika (-1,57 Prozent auf 181,85 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Im SLI weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 142 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 351,228 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11,00 erwartet. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,04 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|79,26
|3,07%
|Amrize
|38,33
|-1,21%
|Geberit AG (N)
|625,00
|-2,01%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 320,00
|0,81%
|Logitech S.A.
|83,60
|-1,46%
|Novartis AG
|143,42
|-0,83%
|Partners Group AG
|709,40
|-0,53%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|428,08
|-0,94%
|Sika AG
|199,60
|-0,45%
|Sonova AG
|306,70
|0,85%
|Swiss Re AG
|166,80
|-0,42%
|Swisscom AG
|762,00
|0,20%
|VAT
|618,80
|1,64%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|681,20
|0,41%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 379,46
|-0,05%
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