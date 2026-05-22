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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Index-Performance 22.05.2026 09:29:09

Börse Zürich: SLI beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Börse Zürich: SLI beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

SLI-Handel heute.

Um 09:12 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,40 Prozent auf 2 148,01 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,479 Prozent auf 2 149,65 Punkte an der Kurstafel, nach 2 139,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 150,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 146,80 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 3,02 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 2 104,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2 200,58 Punkten auf. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 2 001,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,138 Prozent ein. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Richemont (+ 2,55 Prozent auf 160,65 CHF), VAT (+ 2,34 Prozent auf 611,60 CHF), Logitech (+ 1,80 Prozent auf 83,72 CHF), Amrize (+ 1,69 Prozent auf 39,76 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,42 Prozent auf 178,15 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Julius Bär (-4,99 Prozent auf 64,70 CHF), Partners Group (-2,09 Prozent auf 881,20 CHF), Zurich Insurance (-0,56 Prozent auf 569,40 CHF), Swiss Re (-0,53 Prozent auf 121,10 CHF) und Swiss Life (-0,40 Prozent auf 854,20 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 434 529 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 285,760 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,66 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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