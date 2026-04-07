Börse Zürich: SLI fällt am Nachmittag zurück

Am Dienstag steht der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0,69 Prozent im Minus bei 2 053,27 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,134 Prozent auf 2 070,26 Punkte an der Kurstafel, nach 2 067,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 052,60 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 082,25 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 078,08 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 2 162,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 770,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,54 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Logitech (+ 0,87 Prozent auf 73,96 CHF), Givaudan (+ 0,85 Prozent auf 2 737,00 CHF), Nestlé (+ 0,80) Prozent auf 79,00 CHF), Schindler (+ 0,77 Prozent auf 263,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,42 Prozent auf 132,85 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Straumann (-2,85 Prozent auf 81,08 CHF), Novartis (-2,42 Prozent auf 120,22 CHF), Roche (-1,92 Prozent auf 311,90 CHF), Galderma (-1,85 Prozent auf 153,60 CHF) und Partners Group (-1,82 Prozent auf 850,20 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 096 362 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 274,262 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at