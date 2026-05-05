Börse Zürich: SLI klettert am Dienstagmittag

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 2 093,73 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 2 081,55 Punkte an der Kurstafel, nach 2 081,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 096,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 078,64 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 2 067,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 147,97 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 05.05.2025, mit 1 986,03 Punkten bewertet.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,66 Prozent nach. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 2,35 Prozent auf 64,34 CHF), Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 881,60 CHF), Swisscom (+ 1,36 Prozent auf 669,00 CHF), Novartis (+ 1,18 Prozent auf 115,18 CHF) und SGS SA (+ 1,07 Prozent auf 85,32 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Kühne + Nagel International (-0,55 Prozent auf 171,05 CHF), Sika (-0,49 Prozent auf 141,80 CHF), Lindt (-0,32 Prozent auf 9 465,00 CHF), Givaudan (-0,22 Prozent auf 2 756,00 CHF) und Nestlé (-0,17 Prozent auf 78,04 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 865 161 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 276,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at