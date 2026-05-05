Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|SLI-Kursentwicklung
|
05.05.2026 12:27:00
Börse Zürich: SLI klettert am Dienstagmittag
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 2 093,73 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 2 081,55 Punkte an der Kurstafel, nach 2 081,56 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 096,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 078,64 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 2 067,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 147,97 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 05.05.2025, mit 1 986,03 Punkten bewertet.
Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,66 Prozent nach. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 2,35 Prozent auf 64,34 CHF), Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 881,60 CHF), Swisscom (+ 1,36 Prozent auf 669,00 CHF), Novartis (+ 1,18 Prozent auf 115,18 CHF) und SGS SA (+ 1,07 Prozent auf 85,32 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Kühne + Nagel International (-0,55 Prozent auf 171,05 CHF), Sika (-0,49 Prozent auf 141,80 CHF), Lindt (-0,32 Prozent auf 9 465,00 CHF), Givaudan (-0,22 Prozent auf 2 756,00 CHF) und Nestlé (-0,17 Prozent auf 78,04 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 865 161 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 276,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
12:27
|Börse Zürich: SLI klettert am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|SMI-Handel aktuell: SMI im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|SMI-Handel aktuell: SMI beginnt den Handel kaum bewegt (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Zürich: Zum Start Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
30.04.26
|SMI aktuell: SMI legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Sandoz
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|44,33
|2,24%
|Givaudan AG
|3 002,00
|0,03%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|186,35
|-0,53%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|10 330,00
|-0,29%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,24
|-0,48%
|Novartis AG
|125,76
|2,00%
|Partners Group AG
|960,40
|1,33%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|348,00
|0,96%
|Sandoz
|70,06
|2,97%
|SGS SA
|93,18
|1,75%
|Sika AG
|154,30
|-0,29%
|Swiss Re AG
|137,65
|0,58%
|Swisscom AG
|730,00
|2,10%
|UBS
|37,44
|1,49%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|594,80
|1,54%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 093,07
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.