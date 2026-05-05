Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Kursentwicklung 05.05.2026 12:27:00

Börse Zürich: SLI klettert am Dienstagmittag

Börse Zürich: SLI klettert am Dienstagmittag

Am Mittag zeigen sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 2 093,73 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 2 081,55 Punkte an der Kurstafel, nach 2 081,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 096,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 078,64 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 2 067,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 147,97 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 05.05.2025, mit 1 986,03 Punkten bewertet.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 2,66 Prozent nach. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 2,35 Prozent auf 64,34 CHF), Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 881,60 CHF), Swisscom (+ 1,36 Prozent auf 669,00 CHF), Novartis (+ 1,18 Prozent auf 115,18 CHF) und SGS SA (+ 1,07 Prozent auf 85,32 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Kühne + Nagel International (-0,55 Prozent auf 171,05 CHF), Sika (-0,49 Prozent auf 141,80 CHF), Lindt (-0,32 Prozent auf 9 465,00 CHF), Givaudan (-0,22 Prozent auf 2 756,00 CHF) und Nestlé (-0,17 Prozent auf 78,04 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 865 161 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 276,374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

mehr Nachrichten

Analysen zu Sandoz

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 44,33 2,24% Amrize
Givaudan AG 3 002,00 0,03% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 186,35 -0,53% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 10 330,00 -0,29% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Nestlé SA (Nestle) 85,24 -0,48% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 125,76 2,00% Novartis AG
Partners Group AG 960,40 1,33% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 348,00 0,96% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 70,06 2,97% Sandoz
SGS SA 93,18 1,75% SGS SA
Sika AG 154,30 -0,29% Sika AG
Swiss Re AG 137,65 0,58% Swiss Re AG
Swisscom AG 730,00 2,10% Swisscom AG
UBS 37,44 1,49% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 594,80 1,54% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 093,07 0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen