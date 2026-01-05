Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SLI im Fokus
|
05.01.2026 12:26:57
Börse Zürich: SLI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
Der SLI verliert im SIX-Handel um 12:10 Uhr 0,59 Prozent auf 2 130,65 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,360 Prozent leichter bei 2 135,60 Punkten, nach 2 143,31 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 140,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 129,04 Punkten.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 094,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der SLI einen Stand von 2 027,43 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, einen Wert von 1 921,57 Punkten auf.
SLI-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell VAT (+ 9,15 Prozent auf 421,20 CHF), ams-OSRAM (+ 7,90 Prozent auf 8,47 CHF), Partners Group (+ 2,05 Prozent auf 1 002,50 CHF), UBS (+ 2,00 Prozent auf 37,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 60,18 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swiss Re (-3,99 Prozent auf 127,55 CHF), Lonza (-2,31 Prozent auf 525,40 CHF), Zurich Insurance (-2,29 Prozent auf 588,00 CHF), Givaudan (-2,26 Prozent auf 3 075,00 CHF) und Nestlé (-2,24 Prozent auf 76,98 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 362 886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 281,568 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Die ams-OSRAM-Aktie hat mit 8,23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
