Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

Index im Blick 06.02.2026 12:26:50

Börse Zürich: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein

Börse Zürich: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der SLI gibt sich am Freitag schwächer.

Am Freitag fällt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,30 Prozent auf 2 141,63 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,503 Prozent schwächer bei 2 137,17 Punkten, nach 2 147,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 141,63 Punkte, das Tagestief hingegen 2 129,02 Zähler.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 1,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, notierte der SLI bei 2 162,47 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 2 010,74 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 2 078,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,435 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Straumann (+ 2,93 Prozent auf 100,85 CHF), Holcim (+ 2,07 Prozent auf 75,82 CHF), Sandoz (+ 0,49 Prozent auf 61,38 CHF), Givaudan (+ 0,49 Prozent auf 3 098,00 CHF) und VAT (+ 0,35 Prozent auf 485,70 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sonova (-2,44 Prozent auf 203,70 CHF), ams-OSRAM (-2,09 Prozent auf 7,96 CHF), Alcon (-2,05 Prozent auf 60,08 CHF), Adecco SA (-1,65 Prozent auf 22,64 CHF) und Temenos (-1,50 Prozent auf 65,65 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 532 935 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 311,321 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Adecco SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

