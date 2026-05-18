Börse Zürich: SLI letztendlich mit Gewinnen

Am Montag ging es im SLI via SIX schlussendlich um 0,25 Prozent auf 2 107,04 Punkte aufwärts. Zuvor ging der SLI 0,792 Prozent tiefer bei 2 085,11 Punkten in den Montagshandel, nach 2 101,76 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 082,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 119,13 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 167,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 192,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, notierte der SLI bei 2 023,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2,04 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 7,87 Prozent auf 193,20 CHF), Alcon (+ 1,98 Prozent auf 51,42 CHF), Swiss Re (+ 1,98 Prozent auf 123,85 CHF), Givaudan (+ 1,67 Prozent auf 2 745,00 CHF) und Lindt (+ 1,65 Prozent auf 9 260,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Galderma (-2,17 Prozent auf 153,25 CHF), Holcim (-2,10 Prozent auf 70,88 CHF), VAT (-1,97 Prozent auf 586,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,19 Prozent auf 81,06 CHF) und Schindler (-0,91 Prozent auf 260,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 159 277 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 280,929 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,50 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,88 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at