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WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

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SLI-Performance im Fokus 18.05.2026 17:59:22

Börse Zürich: SLI letztendlich mit Gewinnen

Börse Zürich: SLI letztendlich mit Gewinnen

Der SLI machte am Montagabend Gewinne.

Am Montag ging es im SLI via SIX schlussendlich um 0,25 Prozent auf 2 107,04 Punkte aufwärts. Zuvor ging der SLI 0,792 Prozent tiefer bei 2 085,11 Punkten in den Montagshandel, nach 2 101,76 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 082,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 119,13 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 167,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 192,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, notierte der SLI bei 2 023,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2,04 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 7,87 Prozent auf 193,20 CHF), Alcon (+ 1,98 Prozent auf 51,42 CHF), Swiss Re (+ 1,98 Prozent auf 123,85 CHF), Givaudan (+ 1,67 Prozent auf 2 745,00 CHF) und Lindt (+ 1,65 Prozent auf 9 260,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Galderma (-2,17 Prozent auf 153,25 CHF), Holcim (-2,10 Prozent auf 70,88 CHF), VAT (-1,97 Prozent auf 586,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,19 Prozent auf 81,06 CHF) und Schindler (-0,91 Prozent auf 260,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 159 277 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 280,929 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,50 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,88 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 88,14 -1,39% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,28 2,70% Alcon AG
Amrize 42,14 0,36% Amrize
Galderma 167,00 -2,34% Galderma
Givaudan AG 2 994,00 2,01% Givaudan AG
Holcim AG 77,24 -2,43% Holcim AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 10 080,00 1,31% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 350,30 -0,48% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 282,60 -0,91% Schindler AG (PS)
Sonova AG 209,60 7,49% Sonova AG
Swiss Re AG 134,95 1,77% Swiss Re AG
UBS 39,42 0,66% UBS
VAT 640,60 -2,02% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 622,80 1,17% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SLI 2 107,04 0,25%

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