Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|SLI-Performance im Fokus
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18.05.2026 17:59:22
Börse Zürich: SLI letztendlich mit Gewinnen
Am Montag ging es im SLI via SIX schlussendlich um 0,25 Prozent auf 2 107,04 Punkte aufwärts. Zuvor ging der SLI 0,792 Prozent tiefer bei 2 085,11 Punkten in den Montagshandel, nach 2 101,76 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Montag sein Tagestief bei 2 082,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 119,13 Punkten lag.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 167,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 192,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, notierte der SLI bei 2 023,90 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 2,04 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.
SLI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sonova (+ 7,87 Prozent auf 193,20 CHF), Alcon (+ 1,98 Prozent auf 51,42 CHF), Swiss Re (+ 1,98 Prozent auf 123,85 CHF), Givaudan (+ 1,67 Prozent auf 2 745,00 CHF) und Lindt (+ 1,65 Prozent auf 9 260,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Galderma (-2,17 Prozent auf 153,25 CHF), Holcim (-2,10 Prozent auf 70,88 CHF), VAT (-1,97 Prozent auf 586,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,19 Prozent auf 81,06 CHF) und Schindler (-0,91 Prozent auf 260,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 159 277 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 280,929 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,50 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,88 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,14
|-1,39%
|Alcon AG
|56,28
|2,70%
|Amrize
|42,14
|0,36%
|Galderma
|167,00
|-2,34%
|Givaudan AG
|2 994,00
|2,01%
|Holcim AG
|77,24
|-2,43%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|10 080,00
|1,31%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|350,30
|-0,48%
|Schindler AG (PS)
|282,60
|-0,91%
|Sonova AG
|209,60
|7,49%
|Swiss Re AG
|134,95
|1,77%
|UBS
|39,42
|0,66%
|VAT
|640,60
|-2,02%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|622,80
|1,17%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 107,04
|0,25%
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