Börse Zürich: SLI liegt am Donnerstagnachmittag im Minus

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,95 Prozent leichter bei 2 144,32 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,619 Prozent auf 2 151,47 Punkte an der Kurstafel, nach 2 164,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 153,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 140,34 Zählern.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,981 Prozent nach unten. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, einen Stand von 2 099,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2 215,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, stand der SLI bei 1 988,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,310 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 0,99 Prozent auf 178,35 CHF), Logitech (+ 0,74 Prozent auf 87,20 CHF), Lindt (+ 0,11 Prozent auf 9 360,00 CHF), Lonza (+ 0,04 Prozent auf 497,00 CHF) und Swisscom (-0,07 Prozent auf 668,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Julius Bär (-2,09 Prozent auf 62,92 CHF), Alcon (-1,90 Prozent auf 51,76 CHF), VAT (-1,72 Prozent auf 594,20 CHF), Sonova (-1,71 Prozent auf 206,40 CHF) und Zurich Insurance (-1,69 Prozent auf 558,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 434 085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,113 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at