Börse Zürich: SLI liegt am Mittag im Plus

Der SLI zeigt am Mittwochmittag eine positive Tendenz.

Am Mittwoch notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,27 Prozent stärker bei 2 137,08 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,026 Prozent fester bei 2 131,96 Punkten in den Handel, nach 2 131,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 131,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 138,33 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 2,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 2 032,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, lag der SLI noch bei 2 181,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wies der SLI 1 873,13 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,646 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 2,90 Prozent auf 567,80 CHF), Partners Group (+ 1,68 Prozent auf 896,40 CHF), Logitech (+ 1,53 Prozent auf 75,74 CHF), Straumann (+ 1,52 Prozent auf 88,30 CHF) und Roche (+ 1,48 Prozent auf 322,80 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Richemont (-2,46 Prozent auf 152,50 CHF), Lindt (-0,95 Prozent auf 10 400,00 CHF), Swisscom (-0,60 Prozent auf 662,50 CHF), Amrize (-0,49 Prozent auf 46,57 CHF) und Swiss Life (-0,43 Prozent auf 920,60 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 719 799 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 274,107 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Zurich Insurance lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,80 Prozent.

Redaktion finanzen.at