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Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

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Index-Bewegung 07.05.2026 12:27:12

Börse Zürich: SLI liegt im Minus

Börse Zürich: SLI liegt im Minus

Der SLI wagt sich am vierten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Am Donnerstag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,18 Prozent tiefer bei 2 128,42 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,109 Prozent auf 2 129,98 Punkte an der Kurstafel, nach 2 132,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 127,21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 141,04 Zählern.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1,09 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 2 038,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 2 154,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, notierte der SLI bei 1 964,74 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,05 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 2,12 Prozent auf 159,05 CHF), Holcim (+ 1,89 Prozent auf 75,50 CHF), Logitech (+ 1,35 Prozent auf 80,90 CHF), Amrize (+ 0,85 Prozent auf 42,84 CHF) und Julius Bär (+ 0,70 Prozent auf 66,48 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swiss Re (-3,58 Prozent auf 123,80 CHF), Alcon (-2,04 Prozent auf 50,78 CHF), Kühne + Nagel International (-1,20 Prozent auf 177,15 CHF), Lonza (-0,91 Prozent auf 489,10 CHF) und Nestlé (-0,88 Prozent auf 77,92 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. 1 079 159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 277,005 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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