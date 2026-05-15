UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Index-Performance im Blick
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15.05.2026 12:27:06
Börse Zürich: SLI liegt im Minus
Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,27 Prozent tiefer bei 2 100,65 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 2 111,31 Punkte an der Kurstafel, nach 2 106,27 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 116,20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 099,70 Punkten.
SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,158 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, notierte der SLI bei 2 131,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Wert von 2 157,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wies der SLI 2 010,93 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,34 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 1,88 Prozent auf 326,00 CHF), Alcon (+ 1,75 Prozent auf 50,48 CHF), Swiss Life (+ 1,38 Prozent auf 849,20 CHF), Swiss Re (+ 1,34 Prozent auf 121,05 CHF) und Sonova (+ 1,26 Prozent auf 176,70 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Holcim (-4,17 Prozent auf 73,08 CHF), Sika (-1,84 Prozent auf 138,35 CHF), Logitech (-1,82 Prozent auf 79,72 CHF), Straumann (-1,77 Prozent auf 82,06 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,71 Prozent auf 81,44 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 985 868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 278,431 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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