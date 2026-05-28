Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|SLI im Fokus
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28.05.2026 12:27:03
Börse Zürich: SLI notiert mittags im Minus
Am Donnerstag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,84 Prozent tiefer bei 2 146,70 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,619 Prozent schwächer bei 2 151,47 Punkten, nach 2 164,87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 153,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 141,07 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,871 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, einen Stand von 2 099,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 2 215,00 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 1 988,60 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,199 Prozent nach. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,16 Prozent auf 178,65 CHF), Amrize (+ 0,58 Prozent auf 41,77 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,45 Prozent auf 84,06 CHF), Galderma (+ 0,15 Prozent auf 163,00 CHF) und Logitech (+ 0,09 Prozent auf 86,64 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Nestlé (-2,13 Prozent auf 79,34 CHF), Alcon (-1,90 Prozent auf 51,76 CHF), Swiss Life (-1,65 Prozent auf 856,00 CHF), Roche (-1,57 Prozent auf 325,70 CHF) und Sonova (-1,43 Prozent auf 207,00 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 750 700 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,113 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 5,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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