Börse Zürich: SLI präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,32 Prozent leichter bei 1 711,23 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,294 Prozent auf 1 711,65 Punkte an der Kurstafel, nach 1 716,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 703,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 717,43 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der SLI bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat, am 13.09.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 729,40 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 13.07.2023, bei 1 740,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, stand der SLI noch bei 1 532,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 1,79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 3,95 Prozent auf 27,61 CHF), Swiss Re (+ 1,31 Prozent auf 98,64 CHF), Roche (+ 1,23 Prozent auf 255,80 CHF), Sika (+ 1,02 Prozent auf 237,30 CHF) und Swisscom (+ 0,66 Prozent auf 548,80 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Lonza (-3,01 Prozent auf 418,60 CHF), ams (-2,85 Prozent auf 3,89 CHF), Richemont (-1,80 Prozent auf 106,55 CHF), UBS (-1,68 Prozent auf 22,21 CHF) und Temenos (-1,64 Prozent auf 63,56 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 023 011 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 284,543 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,52 erwartet. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,94 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

