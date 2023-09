Börse Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich leichter

Der SLI zeigte sich am Abend leichter.

Schlussendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,65 Prozent) bei 1 710,44 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,547 Prozent auf 1 712,17 Punkte an der Kurstafel, nach 1 721,59 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 719,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 703,85 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, betrug der SLI-Kurs 1 717,93 Punkte. Der SLI lag vor drei Monaten, am 26.06.2023, bei 1 738,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2022, erreichte der SLI einen Wert von 1 517,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 1,75 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 631,90 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 0,70 Prozent auf 549,00 CHF), Sonova (+ 0,64 Prozent auf 220,10 CHF), Novartis (+ 0,53 Prozent auf 92,99 CHF), Swiss Life (+ 0,42 Prozent auf 574,20 CHF) und Partners Group (+ 0,39 Prozent auf 1 024,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-3,66 Prozent auf 310,90 CHF), ams (-3,32 Prozent auf 5,35 CHF), Richemont (-3,02 Prozent auf 110,80 CHF), Logitech (-2,91 Prozent auf 60,70 CHF) und Schindler (-2,24 Prozent auf 180,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 017 267 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,169 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,17 erwartet. Mit 7,32 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at