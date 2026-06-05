Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester

Der SLI bleibt auch am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 09:11 Uhr 0,01 Prozent auf 2 130,82 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,142 Prozent auf 2 133,66 Punkte an der Kurstafel, nach 2 130,64 Punkten am Vortag.

Bei 2 130,82 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 133,92 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,814 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 094,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der SLI einen Wert von 2 110,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 008,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,937 Prozent nach unten. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 1,00 Prozent auf 52,60 CHF), Swiss Re (+ 0,95 Prozent auf 117,30 CHF), Givaudan (+ 0,88 Prozent auf 2 864,00 CHF), SGS SA (+ 0,76 Prozent auf 89,92 CHF) und Schindler (+ 0,76 Prozent auf 265,80 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen VAT (-2,29 Prozent auf 605,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 83,68 CHF), Kühne + Nagel International (-0,50 Prozent auf 188,25 CHF), Logitech (-0,49 Prozent auf 93,22 CHF) und Lonza (-0,43 Prozent auf 489,30 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 175 585 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,619 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,04 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at