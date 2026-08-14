Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SLI-Entwicklung
|
14.08.2026 09:28:36
Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester
Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent auf 2 332,71 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,212 Prozent auf 2 332,24 Punkte an der Kurstafel, nach 2 327,30 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 332,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 330,21 Zählern.
SLI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,353 Prozent nach unten. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 2 286,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2 106,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, stand der SLI bei 1 992,10 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,45 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Partners Group (+ 2,49 Prozent auf 742,00 CHF), Sonova (+ 1,26 Prozent auf 241,40 CHF), Amrize (+ 1,22 Prozent auf 38,11 CHF), Alcon (+ 1,21 Prozent auf 60,20 CHF) und Swiss Re (+ 1,05 Prozent auf 139,50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-0,86 Prozent auf 646,40 CHF), Sandoz (-0,79 Prozent auf 73,14 CHF), Galderma (-0,78 Prozent auf 177,15 CHF), Richemont (-0,28 Prozent auf 195,05 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 83,04 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 178 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309,623 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Richemont
|
14.08.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
14.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
14.08.26
|Zuversicht in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)