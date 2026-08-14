Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent auf 2 332,71 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,212 Prozent auf 2 332,24 Punkte an der Kurstafel, nach 2 327,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 332,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 330,21 Zählern.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,353 Prozent nach unten. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 2 286,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wies der SLI einen Wert von 2 106,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, stand der SLI bei 1 992,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,45 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Partners Group (+ 2,49 Prozent auf 742,00 CHF), Sonova (+ 1,26 Prozent auf 241,40 CHF), Amrize (+ 1,22 Prozent auf 38,11 CHF), Alcon (+ 1,21 Prozent auf 60,20 CHF) und Swiss Re (+ 1,05 Prozent auf 139,50 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen VAT (-0,86 Prozent auf 646,40 CHF), Sandoz (-0,79 Prozent auf 73,14 CHF), Galderma (-0,78 Prozent auf 177,15 CHF), Richemont (-0,28 Prozent auf 195,05 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 83,04 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 178 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309,623 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at