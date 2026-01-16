UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Entwicklung 16.01.2026 09:29:39

Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart leichter

So bewegt sich der SLI am Freitagmorgen.

Am Freitag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,18 Prozent schwächer bei 2 177,57 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,218 Prozent schwächer bei 2 176,81 Punkten, nach 2 181,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 175,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 178,91 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,353 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.12.2025, lag der SLI noch bei 2 112,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 051,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 972,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,24 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 185,70 Punkte. Bei 2 128,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 0,99 Prozent auf 61,48 CHF), Schindler (+ 0,91 Prozent auf 310,80 CHF), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 115,50 CHF), Roche (+ 0,75 Prozent auf 348,30 CHF) und Geberit (+ 0,56 Prozent auf 614,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Richemont (-2,61 Prozent auf 166,10 CHF), VAT (-2,54 Prozent auf 490,60 CHF), Swiss Re (-1,33 Prozent auf 126,20 CHF), ams-OSRAM (-1,23 Prozent auf 8,41 CHF) und Logitech (-1,16 Prozent auf 76,72 CHF).

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 328 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 294,131 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

2026 hat die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

mehr Analysen
14.01.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 UBS Underweight Barclays Capital
12.01.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 UBS Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 24,56 -1,44% Adecco SA
ams-OSRAM AG 8,81 -4,34% ams-OSRAM AG
Geberit AG (N) 660,20 1,16% Geberit AG (N)
Logitech S.A. 82,34 -1,06% Logitech S.A.
Novartis AG 124,20 0,69% Novartis AG
Richemont 173,80 -4,79% Richemont
Roche AG (Genussschein) 348,90 0,93% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 62,08 1,97% Sandoz
Schindler AG (PS) 334,00 1,21% Schindler AG (PS)
Swiss Re AG 136,70 -0,55% Swiss Re AG
Temenos AG 83,35 -2,51% Temenos AG
UBS 40,69 -0,02% UBS
VAT 544,20 1,15% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 173,89 -0,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen