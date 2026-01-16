UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|SLI-Entwicklung
|
16.01.2026 09:29:39
Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Am Freitag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,18 Prozent schwächer bei 2 177,57 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,218 Prozent schwächer bei 2 176,81 Punkten, nach 2 181,57 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 175,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 178,91 Punkten.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,353 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.12.2025, lag der SLI noch bei 2 112,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 051,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 972,95 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,24 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 185,70 Punkte. Bei 2 128,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 0,99 Prozent auf 61,48 CHF), Schindler (+ 0,91 Prozent auf 310,80 CHF), Novartis (+ 0,89 Prozent auf 115,50 CHF), Roche (+ 0,75 Prozent auf 348,30 CHF) und Geberit (+ 0,56 Prozent auf 614,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Richemont (-2,61 Prozent auf 166,10 CHF), VAT (-2,54 Prozent auf 490,60 CHF), Swiss Re (-1,33 Prozent auf 126,20 CHF), ams-OSRAM (-1,23 Prozent auf 8,41 CHF) und Logitech (-1,16 Prozent auf 76,72 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 328 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 294,131 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
2026 hat die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu UBS
|14.01.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
