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18.11.2026 09:28:45
Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
Um 09:12 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,21 Prozent stärker bei 2 404,27 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 2 400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 399,31 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 399,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 405,93 Einheiten.
SLI-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bewegte sich der SLI bei 2 306,78 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 2 297,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 012,17 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,78 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,16 Prozent auf 84,04 CHF), Sonova (+ 1,81 Prozent auf 292,80 CHF), Alcon (+ 1,75 Prozent auf 62,88 CHF), Straumann (+ 1,59 Prozent auf 108,80 CHF) und Lonza (+ 0,97 Prozent auf 669,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Amrize (-1,01 Prozent auf 33,30 CHF), Julius Bär (-0,92 Prozent auf 68,96 CHF), Holcim (-0,56 Prozent auf 74,06 CHF), Sika (-0,40 Prozent auf 188,55 CHF) und Geberit (-0,34 Prozent auf 580,20 CHF) unter Druck.
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 196 400 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 352,660 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|67,84
|1,04%
|Amrize
|36,20
|0,06%
|Geberit AG (N)
|627,00
|-0,48%
|Holcim AG
|80,50
|0,73%
|Julius Bär
|74,98
|-0,45%
|Logitech S.A.
|90,82
|1,00%
|Lonza AG (N)
|722,20
|0,64%
|Partners Group AG
|700,60
|1,45%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|438,54
|-0,02%
|Sika AG
|205,10
|0,10%
|Sonova AG
|317,20
|1,12%
|Straumann Holding AG
|117,00
|1,04%
|Swiss Re AG
|164,35
|0,61%
|UBS
|42,57
|1,14%
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