Der SLI setzt seinen Aufwärtstrend auch heute fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,21 Prozent stärker bei 2 404,27 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,048 Prozent auf 2 400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 399,31 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 399,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 405,93 Einheiten.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bewegte sich der SLI bei 2 306,78 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 2 297,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 012,17 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,78 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 443,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,16 Prozent auf 84,04 CHF), Sonova (+ 1,81 Prozent auf 292,80 CHF), Alcon (+ 1,75 Prozent auf 62,88 CHF), Straumann (+ 1,59 Prozent auf 108,80 CHF) und Lonza (+ 0,97 Prozent auf 669,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Amrize (-1,01 Prozent auf 33,30 CHF), Julius Bär (-0,92 Prozent auf 68,96 CHF), Holcim (-0,56 Prozent auf 74,06 CHF), Sika (-0,40 Prozent auf 188,55 CHF) und Geberit (-0,34 Prozent auf 580,20 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 196 400 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 352,660 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at