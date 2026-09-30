Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SLI-Marktbericht
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30.09.2026 15:58:31
Börse Zürich: SLI schwächelt
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,30 Prozent leichter bei 2 240,99 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,491 Prozent auf 2 258,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 247,81 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 267,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 240,33 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,724 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 312,04 Punkten. Der SLI bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 2 274,15 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 978,93 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 603,40 CHF), Richemont (+ 1,25 Prozent auf 178,75 CHF), Logitech (+ 1,17 Prozent auf 84,80 CHF), Amrize (+ 0,90 Prozent auf 31,51 CHF) und SGS SA (+ 0,70 Prozent auf 95,02 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Kühne + Nagel International (-2,17 Prozent auf 220,80 CHF), Julius Bär (-1,41 Prozent auf 75,68 CHF), Holcim (-1,38 Prozent auf 67,32 CHF), Swiss Life (-1,36 Prozent auf 896,60 CHF) und Helvetia Baloise (-1,25 Prozent auf 205,60 CHF) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im SLI
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 914 798 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298,935 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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