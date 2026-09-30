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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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SLI-Marktbericht 30.09.2026 15:58:31

Börse Zürich: SLI schwächelt

Börse Zürich: SLI schwächelt

Der SLI notiert aktuell im negativen Bereich.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,30 Prozent leichter bei 2 240,99 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,491 Prozent auf 2 258,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 247,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 2 267,96 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 240,33 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,724 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 312,04 Punkten. Der SLI bewegte sich am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 2 274,15 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 978,93 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Partners Group (+ 1,69 Prozent auf 603,40 CHF), Richemont (+ 1,25 Prozent auf 178,75 CHF), Logitech (+ 1,17 Prozent auf 84,80 CHF), Amrize (+ 0,90 Prozent auf 31,51 CHF) und SGS SA (+ 0,70 Prozent auf 95,02 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Kühne + Nagel International (-2,17 Prozent auf 220,80 CHF), Julius Bär (-1,41 Prozent auf 75,68 CHF), Holcim (-1,38 Prozent auf 67,32 CHF), Swiss Life (-1,36 Prozent auf 896,60 CHF) und Helvetia Baloise (-1,25 Prozent auf 205,60 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 914 798 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298,935 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Amrize 33,08 -0,06% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 220,20 0,73% Helvetia Baloise Holding AG
Holcim AG 69,54 0,96% Holcim AG
Julius Bär 78,04 2,52% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 240,90 1,65% Kühne + Nagel International AG (KN)
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Partners Group AG 647,00 1,73% Partners Group AG
Richemont 185,85 -0,11% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 371,28 0,07% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SGS SA 101,55 1,15% SGS SA
Swiss Life AG (N) 958,20 1,46% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 152,10 2,56% Swiss Re AG
UBS 42,41 0,33% UBS

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