Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Index-Performance im Fokus
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20.04.2026 09:29:16
Börse Zürich: SLI schwächelt zum Start des Montagshandels
Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 1,29 Prozent auf 2 139,69 Punkte an der SLI-Kurstafel. In den Handel ging der SLI 1,31 Prozent schwächer bei 2 139,18 Punkten, nach 2 167,65 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 138,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 143,71 Punkten.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Der SLI erreichte vor einem Monat, am 20.03.2026, den Stand von 1 963,81 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.01.2026, den Stand von 2 131,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der SLI mit 1 873,20 Punkten berechnet.
Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,525 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.
Die Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 0,77 Prozent auf 655,50 CHF), Julius Bär (+ 0,00 Prozent auf 63,02 CHF), Kühne + Nagel International (-0,16 Prozent auf 185,35 CHF), Zurich Insurance (-0,21 Prozent auf 558,60 CHF) und Swiss Life (-0,23 Prozent auf 937,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Amrize (-4,28 Prozent auf 44,03 CHF), Nestlé (-3,44 Prozent auf 76,30 CHF), Straumann (-2,12 Prozent auf 90,42 CHF), Sandoz (-1,94 Prozent auf 65,86 CHF) und Sika (-1,84 Prozent auf 154,30 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 494 833 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 276,676 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|47,61
|-3,09%
|Julius Bär
|67,98
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|Kühne + Nagel International AG (KN)
|202,40
|0,75%
|Nestlé SA (Nestle)
|83,03
|-3,43%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|345,00
|-0,33%
|Sandoz
|71,52
|-0,69%
|Sika AG
|166,40
|-2,26%
|Straumann Holding AG
|97,50
|-2,01%
|Swiss Life AG (N)
|1 015,50
|-0,20%
|Swiss Re AG
|142,05
|-0,28%
|Swisscom AG
|715,00
|1,42%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|605,60
|-0,07%
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