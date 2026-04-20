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Index-Performance im Fokus 20.04.2026 09:29:16

Börse Zürich: SLI schwächelt zum Start des Montagshandels

Börse Zürich: SLI schwächelt zum Start des Montagshandels

So bewegt sich der SLI am Montag.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 1,29 Prozent auf 2 139,69 Punkte an der SLI-Kurstafel. In den Handel ging der SLI 1,31 Prozent schwächer bei 2 139,18 Punkten, nach 2 167,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 138,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 143,71 Punkten.

So bewegt sich der SLI auf Jahressicht

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 20.03.2026, den Stand von 1 963,81 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.01.2026, den Stand von 2 131,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der SLI mit 1 873,20 Punkten berechnet.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,525 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swisscom (+ 0,77 Prozent auf 655,50 CHF), Julius Bär (+ 0,00 Prozent auf 63,02 CHF), Kühne + Nagel International (-0,16 Prozent auf 185,35 CHF), Zurich Insurance (-0,21 Prozent auf 558,60 CHF) und Swiss Life (-0,23 Prozent auf 937,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Amrize (-4,28 Prozent auf 44,03 CHF), Nestlé (-3,44 Prozent auf 76,30 CHF), Straumann (-2,12 Prozent auf 90,42 CHF), Sandoz (-1,94 Prozent auf 65,86 CHF) und Sika (-1,84 Prozent auf 154,30 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 494 833 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 276,676 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Julius Bär 67,98 -0,21% Julius Bär
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Nestlé SA (Nestle) 83,03 -3,43% Nestlé SA (Nestle)
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 345,00 -0,33% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 71,52 -0,69% Sandoz
Sika AG 166,40 -2,26% Sika AG
Straumann Holding AG 97,50 -2,01% Straumann Holding AG
Swiss Life AG (N) 1 015,50 -0,20% Swiss Life AG (N)
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Swisscom AG 715,00 1,42% Swisscom AG
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