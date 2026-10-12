Börse Zürich: SLI steigt zum Start des Montagshandels

Um 09:12 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0,47 Prozent auf 2 229,50 Punkte zu. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,416 Prozent auf 2 228,35 Punkte an der Kurstafel, nach 2 219,11 Punkten am Vortag.

Bei 2 229,55 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 224,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 219,80 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2 283,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 2 022,66 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Partners Group (+ 0,94 Prozent auf 600,20 CHF), UBS (+ 0,93 Prozent auf 40,27 CHF), Julius Bär (+ 0,88 Prozent auf 71,46 CHF), Galderma (+ 0,85 Prozent auf 166,35 CHF) und Roche (+ 0,81 Prozent auf 360,70 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swisscom (-0,16 Prozent auf 628,00 CHF), Lonza (-0,14 Prozent auf 571,40 CHF), SGS SA (+ 0,06 Prozent auf 96,50 CHF), Sika (+ 0,09 Prozent auf 173,95 CHF) und Geberit (+ 0,11 Prozent auf 529,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 175 886 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 305,902 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at