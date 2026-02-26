Börse Zürich: SLI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Der SLI kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.

Am Donnerstag notiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,21 Prozent leichter bei 2 207,64 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,329 Prozent leichter bei 2 205,08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 212,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 210,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 204,71 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,588 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 2 127,86 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 2 072,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, wies der SLI einen Wert von 2 124,27 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,63 Prozent aufwärts. 2 217,59 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 2 099,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Partners Group (+ 1,53 Prozent auf 865,00 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 32,27 CHF), Logitech (+ 0,78 Prozent auf 70,04 CHF), Lonza (+ 0,61 Prozent auf 529,80 CHF) und Richemont (+ 0,53 Prozent auf 160,55 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Sandoz (-3,18 Prozent auf 70,12 CHF), Amrize (-2,74 Prozent auf 48,24 CHF), Straumann (-1,36 Prozent auf 91,50 CHF), Helvetia Baloise (-0,70 Prozent auf 197,40 CHF) und Holcim (-0,56 Prozent auf 74,32 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 192 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 326,237 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,71 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

