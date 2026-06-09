Börse Zürich: SLI verbucht zum Start Gewinne

Der SLI bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,28 Prozent auf 2 137,62 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,165 Prozent schwächer bei 2 128,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 131,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 138,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 127,95 Punkten.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 2 101,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 063,57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 019,59 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,621 Prozent nach. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 4,17 Prozent auf 3 050,00 CHF), Lonza (+ 2,27 Prozent auf 500,40 CHF), UBS (+ 1,43 Prozent auf 38,38 CHF), Galderma (+ 1,38 Prozent auf 169,20 CHF) und Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 554,60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Logitech (-0,96 Prozent auf 90,38 CHF), Holcim (-0,94 Prozent auf 71,94 CHF), Amrize (-0,88 Prozent auf 40,55 CHF), Roche (-0,84 Prozent auf 320,00 CHF) und Novartis (-0,49 Prozent auf 116,76 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 785 754 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 283,030 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at