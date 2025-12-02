Börse Zürich: SLI verliert zum Start

Das macht der SLI am Morgen.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,25 Prozent tiefer bei 2 075,03 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,166 Prozent tiefer bei 2 076,86 Punkten in den Handel, nach 2 080,31 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 077,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 073,48 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 2 011,15 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 02.09.2025, einen Wert von 1 983,36 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, einen Stand von 1 949,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 7,99 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. 1 721,32 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Adecco SA (+ 0,71 Prozent auf 22,66 CHF), Holcim (+ 0,53 Prozent auf 75,50 CHF), Swiss Life (+ 0,32 Prozent auf 875,00 CHF), Julius Bär (+ 0,28 Prozent auf 57,54 CHF) und Schindler (+ 0,28 Prozent auf 290,20 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Lonza (-1,26 Prozent auf 548,20 CHF), Swisscom (-0,96 Prozent auf 567,00 CHF), Swatch (I) (-0,91 Prozent auf 163,75 CHF), Sonova (-0,88 Prozent auf 201,60 CHF) und Partners Group (-0,85 Prozent auf 935,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 125 363 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 262,086 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

