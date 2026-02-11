Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

Kursverlauf 11.02.2026 17:59:39

Börse Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter

Börse Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter

Der SLI bewegte sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Der SLI fiel im SIX-Handel zum Handelsende um 0,32 Prozent auf 2 152,72 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,109 Prozent auf 2 157,24 Punkte an der Kurstafel, nach 2 159,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 159,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 145,71 Zählern.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,255 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der SLI bei 2 175,41 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 11.11.2025, mit 2 069,72 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 088,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,081 Prozent. Bei 2 185,70 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 2,90 Prozent auf 673,50 CHF), Lindt (+ 2,39 Prozent auf 11 980,00 CHF), VAT (+ 2,09 Prozent auf 508,40 CHF), Novartis (+ 1,74 Prozent auf 123,10 CHF) und Roche (+ 1,62 Prozent auf 356,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Schindler (-10,30 Prozent auf 280,40 CHF), ams-OSRAM (-5,66 Prozent auf 8,17 CHF), Adecco SA (-5,61 Prozent auf 22,22 CHF), SGS SA (-3,84 Prozent auf 93,06 CHF) und Temenos (-3,77 Prozent auf 66,30 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 8 357 349 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 308,448 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,05 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu SGS SA

Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
