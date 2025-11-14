Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Am Freitag bewegte sich der SLI via SIX letztendlich 1,11 Prozent schwächer bei 2 051,84 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,739 Prozent auf 2 059,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 074,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 068,53 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 037,66 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,47 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 14.10.2025, bei 2 017,92 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 14.08.2025, einen Wert von 1 992,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der SLI mit 1 937,15 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 6,78 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Richemont (+ 5,85 Prozent auf 170,95 CHF), VAT (+ 0,95 Prozent auf 330,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,46) Prozent auf 56,42 CHF), Sandoz (+ 0,07 Prozent auf 54,84 CHF) und Logitech (-0,15 Prozent auf 94,48 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Sonova (-7,10 Prozent auf 202,70 CHF), Swiss Re (-5,36 Prozent auf 145,55 CHF), Julius Bär (-2,74 Prozent auf 57,50 CHF), Temenos (-2,51 Prozent auf 73,65 CHF) und Holcim (-2,30 Prozent auf 71,46 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 6 589 708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 251,141 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,55 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at