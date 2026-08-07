Holcim Aktie
WKN: 869898 / ISIN: CH0012214059
|SLI-Marktbericht
|
07.08.2026 17:58:38
Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester
Zum Handelsende ging es im SLI im SIX-Handel um 0,37 Prozent nach oben auf 2 337,47 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,172 Prozent auf 2 324,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 328,93 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 326,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 346,48 Punkten.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,81 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2 300,78 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 2 109,83 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 07.08.2025, den Wert von 1 983,09 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 350,80 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Tops und Flops im SLI aktuell
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 5,20 Prozent auf 72,78 CHF), Lindt (+ 1,81 Prozent auf 9 585,00 CHF), Galderma (+ 1,74 Prozent auf 181,35 CHF), Alcon (+ 1,63 Prozent auf 57,34 CHF) und Sika (+ 1,41 Prozent auf 194,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Amrize (-8,78 Prozent auf 38,14 CHF), Holcim (-2,42 Prozent auf 70,82 CHF), Swisscom (-2,18 Prozent auf 629,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,68 Prozent auf 81,76 CHF) und Givaudan (-0,50 Prozent auf 3 369,00 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Das Handelsvolumen der Amrize-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 5 906 976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 310,101 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,59 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,33 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Bernstein Research
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|Holcim Hold
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
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|Givaudan AG
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