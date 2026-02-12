Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester

Am Morgen geht es für den SLI erneut nach oben.

Am Donnerstag tendiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,58 Prozent höher bei 2 165,17 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,520 Prozent auf 2 163,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 152,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 163,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 167,18 Zählern.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 0,322 Prozent. Der SLI stand vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 2 175,50 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 12.11.2025, den Wert von 2 085,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, notierte der SLI bei 2 088,83 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,660 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 185,70 Punkte. Bei 2 099,01 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 6,41 Prozent auf 66,74 CHF), Alcon (+ 1,73 Prozent auf 61,16 CHF), Julius Bär (+ 1,63 Prozent auf 64,78 CHF), Straumann (+ 1,38 Prozent auf 99,80 CHF) und Richemont (+ 1,34 Prozent auf 162,25 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Swisscom (-1,78 Prozent auf 661,50 CHF), Adecco SA (-1,44 Prozent auf 21,90 CHF), Logitech (-1,20 Prozent auf 70,98 CHF), Givaudan (-1,07 Prozent auf 3 048,00 CHF) und Lindt (-1,00 Prozent auf 11 860,00 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. 175 678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 305,158 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Adecco SA-Aktie weist mit 9,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at