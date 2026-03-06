Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|SLI-Performance im Fokus
|
06.03.2026 09:29:31
Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter
Am Freitag notiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,05 Prozent tiefer bei 2 109,50 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,112 Prozent auf 2 112,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 110,61 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 113,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 108,06 Punkten erreichte.
SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 2,95 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 154,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 2 094,74 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 06.03.2025, bei 2 116,94 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,93 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 099,01 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sonova (+ 1,80 Prozent auf 195,45 CHF), Richemont (+ 1,22 Prozent auf 145,30 CHF), Straumann (+ 1,06 Prozent auf 85,78 CHF), Partners Group (+ 0,84 Prozent auf 839,60 CHF) und Sika (+ 0,71 Prozent auf 148,15 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Roche (-2,42 Prozent auf 343,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,99 Prozent auf 175,20 CHF), Novartis (-0,98 Prozent auf 123,60 CHF), Sandoz (-0,80 Prozent auf 64,14 CHF) und Swiss Life (-0,33 Prozent auf 835,20 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 226 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 315,155 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
06.03.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
05.03.26
|Verluste in Zürich: So performt der SMI aktuell (finanzen.at)
|
05.03.26
|Zuversicht in Zürich: So performt der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
05.03.26
|Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: Letztendlich Gewinne im SMI (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Life AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|50,04
|-5,41%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|192,00
|-1,82%
|Novartis AG
|137,00
|-1,05%
|Partners Group AG
|911,60
|-1,26%
|Richemont
|158,45
|-0,16%
|Roche AG (Genussschein)
|341,20
|-2,93%
|Sandoz
|70,48
|-1,29%
|Sika AG
|158,40
|-2,64%
|Sonova AG
|212,00
|-0,33%
|Straumann Holding AG
|94,42
|0,73%
|Swiss Life AG (N)
|916,00
|-1,65%
|Swiss Re AG
|141,30
|-1,40%
|UBS
|33,11
|-1,93%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|588,80
|-0,94%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 078,08
|-1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.