WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

SLI-Performance im Fokus 06.03.2026 09:29:31

Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

Der SLI bewegt sich am Freitag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Freitag notiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,05 Prozent tiefer bei 2 109,50 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,112 Prozent auf 2 112,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 110,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 113,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 108,06 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 2,95 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 154,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Stand von 2 094,74 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 06.03.2025, bei 2 116,94 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,93 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 2 099,01 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sonova (+ 1,80 Prozent auf 195,45 CHF), Richemont (+ 1,22 Prozent auf 145,30 CHF), Straumann (+ 1,06 Prozent auf 85,78 CHF), Partners Group (+ 0,84 Prozent auf 839,60 CHF) und Sika (+ 0,71 Prozent auf 148,15 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Roche (-2,42 Prozent auf 343,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,99 Prozent auf 175,20 CHF), Novartis (-0,98 Prozent auf 123,60 CHF), Sandoz (-0,80 Prozent auf 64,14 CHF) und Swiss Life (-0,33 Prozent auf 835,20 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 226 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 315,155 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Life AG (N)

mehr Analysen
