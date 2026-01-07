Zurich Insurance Aktie

Zurich Insurance Aktie

WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394

Index-Performance 07.01.2026 17:59:06

Börse Zürich: SLI zum Ende des Mittwochshandels unentschlossen

So bewegte sich der SLI am Mittwoch zum Handelsende.

Am Mittwoch schloss der SLI nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 2 162,53 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,249 Prozent fester bei 2 167,85 Punkten, nach 2 162,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 154,68 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 176,82 Punkten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 2 094,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 033,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 956,28 Punkten.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 3,06 Prozent auf 60,68 CHF), Geberit (+ 2,65 Prozent auf 635,80 CHF), Logitech (+ 2,55 Prozent auf 80,38 CHF), Roche (+ 2,52 Prozent auf 338,20 CHF) und Lonza (+ 2,23 Prozent auf 549,60 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Swiss Life (-3,43 Prozent auf 901,20 CHF), Zurich Insurance (-3,30 Prozent auf 585,60 CHF), Helvetia Baloise (-3,23 Prozent auf 203,60 CHF), Richemont (-2,81 Prozent auf 168,00 CHF) und Nestlé (-2,14 Prozent auf 74,53 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 724 065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 278,561 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,04 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

08.01.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Zurich Insurance Sell UBS AG
08.12.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
