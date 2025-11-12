Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|Index-Bewegung
|
12.11.2025 09:29:07
Börse Zürich: SLI zum Handelsstart freundlich
Der SLI steigt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent auf 2 078,78 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,472 Prozent auf 2 079,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 069,72 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 072,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 078,84 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 2,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der SLI bei 2 022,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, lag der SLI bei 1 983,76 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Stand von 1 927,34 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 8,18 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 6,52 Prozent auf 65,72 CHF), Richemont (+ 1,64 Prozent auf 163,90 CHF), Sonova (+ 1,06 Prozent auf 219,30 CHF), Straumann (+ 0,73 Prozent auf 103,85 CHF) und Swiss Re (+ 0,56 Prozent auf 152,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Swiss Life (-2,44 Prozent auf 857,20 CHF), Logitech (-0,87 Prozent auf 95,78 CHF), Adecco SA (-0,63 Prozent auf 25,26 CHF), VAT (-0,58 Prozent auf 340,40 CHF) und ams-OSRAM (-0,29 Prozent auf 10,17 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Alcon-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 250 873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,712 Mrd. Euro.
SLI-Fundamentaldaten
Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)mehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Zürich: SLI zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start freundlich (finanzen.at)
|
07:00
|Swiss Life continues to grow in the first nine months of 2025 (EQS Group)
|
07:00
|Swiss Life wächst in den ersten neun Monaten 2025 weiter (EQS Group)
|
05:54
|Umfrage: Geld für Paare kein Tabuthema (dpa-AFX)
|
11.11.25
|Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.11.25
|Freundlicher Handel: SMI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
11.11.25
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Life AG (N)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|27,26
|0,07%
|Alcon AG
|71,28
|11,51%
|ams-OSRAM AG
|10,88
|-0,55%
|Logitech S.A.
|103,35
|0,19%
|Richemont
|177,15
|2,04%
|Roche AG (Genussschein)
|289,10
|0,14%
|Sonova AG
|234,90
|0,21%
|Straumann Holding AG
|112,20
|1,40%
|Swiss Life AG (N)
|957,40
|1,70%
|Swiss Re AG
|163,05
|-0,34%
|Temenos AG
|80,45
|0,12%
|VAT
|367,30
|0,14%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|621,00
|-0,03%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 078,97
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Aufschlägen. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.