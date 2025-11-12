Temenos Aktie

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

Index-Bewegung 12.11.2025 09:29:07

Börse Zürich: SLI zum Handelsstart freundlich

Anleger in Zürich schicken den SLI heute erneut ins Plus.

Der SLI steigt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,44 Prozent auf 2 078,78 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,472 Prozent auf 2 079,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 069,72 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 072,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 078,84 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 2,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, stand der SLI bei 2 022,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, lag der SLI bei 1 983,76 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.11.2024, den Stand von 1 927,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 8,18 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 6,52 Prozent auf 65,72 CHF), Richemont (+ 1,64 Prozent auf 163,90 CHF), Sonova (+ 1,06 Prozent auf 219,30 CHF), Straumann (+ 0,73 Prozent auf 103,85 CHF) und Swiss Re (+ 0,56 Prozent auf 152,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Swiss Life (-2,44 Prozent auf 857,20 CHF), Logitech (-0,87 Prozent auf 95,78 CHF), Adecco SA (-0,63 Prozent auf 25,26 CHF), VAT (-0,58 Prozent auf 340,40 CHF) und ams-OSRAM (-0,29 Prozent auf 10,17 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Alcon-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 250 873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,712 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

