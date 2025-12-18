Börse Zürich: SLI zum Handelsstart freundlich

Anleger in Zürich schicken den SLI heute erneut ins Plus.

Der SLI steigt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent auf 2 107,49 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,088 Prozent auf 2 105,27 Punkte an der Kurstafel, nach 2 107,13 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 103,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 107,88 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn stieg der SLI bereits um 0,616 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 012,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, lag der SLI bei 1 987,92 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Stand von 1 927,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,68 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Partners Group (+ 1,01 Prozent auf 958,20 CHF), Sika (+ 0,77 Prozent auf 162,60 CHF), Holcim (+ 0,75 Prozent auf 75,72 CHF), Logitech (+ 0,69 Prozent auf 85,20 CHF) und ams-OSRAM (+ 0,68 Prozent auf 7,43 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Temenos (-0,65 Prozent auf 76,95 CHF), Richemont (-0,59 Prozent auf 167,15 CHF), Novartis (-0,59 Prozent auf 107,32 CHF), Roche (-0,54 Prozent auf 315,40 CHF) und Swatch (I) (-0,45 Prozent auf 167,30 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 156 537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 273,228 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at