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SLI im Fokus 23.09.2026 09:28:54

Börse Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels fester

Börse Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels fester

Der SLI bleibt auch am Mittwochmorgen auf Erholungskurs.

Am Mittwoch notiert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,27 Prozent höher bei 2 259,71 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,311 Prozent stärker bei 2 260,71 Punkten, nach 2 253,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 263,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 259,38 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 2 310,30 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Stand von 2 231,24 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 1 990,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,05 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 1,70 Prozent auf 670,80 CHF), Logitech (+ 1,65 Prozent auf 87,38 CHF), Galderma (+ 0,85 Prozent auf 165,20 CHF), Richemont (+ 0,77 Prozent auf 171,05 CHF) und Holcim (+ 0,76 Prozent auf 68,54 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Kühne + Nagel International (-0,74 Prozent auf 229,50 CHF), Swisscom (-0,61 Prozent auf 647,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,55 Prozent auf 218,40 CHF), Swiss Life (-0,41 Prozent auf 912,20 CHF) und UBS (-0,40 Prozent auf 40,17 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 642 291 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309,129 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7,34 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Holcim AG 71,58 -0,97% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 244,00 -0,45% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 92,26 0,54% Logitech S.A.
Partners Group AG 661,80 0,30% Partners Group AG
Richemont 180,55 0,14% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 392,00 1,37% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 965,60 -0,88% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 148,80 1,40% Swiss Re AG
Swisscom AG 687,50 -0,58% Swisscom AG
UBS 42,32 -2,01% UBS
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