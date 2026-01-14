Börse Zürich: SLI zum Start mit Kursplus

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,31 Prozent höher bei 2 167,66 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,116 Prozent auf 2 163,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 160,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Mittwoch bei 2 167,76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 163,42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,104 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, betrug der SLI-Kurs 2 087,68 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bewegte sich der SLI bei 2 017,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 934,37 Punkten.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 7,04 Prozent auf 191,55 CHF), Logitech (+ 2,23 Prozent auf 78,82 CHF), Sika (+ 1,64 Prozent auf 151,55 CHF), Straumann (+ 1,50 Prozent auf 101,60 CHF) und Geberit (+ 1,36 Prozent auf 642,20 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Adecco SA (-1,37 Prozent auf 23,00 CHF), Helvetia Baloise (-1,10 Prozent auf 197,10 CHF), Swiss Life (-1,03 Prozent auf 860,80 CHF), Zurich Insurance (-1,01 Prozent auf 568,20 CHF) und Alcon (-0,56 Prozent auf 64,10 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 205 916 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 292,356 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,67 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

