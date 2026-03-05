Börse Zürich: SLI zum Start schwächer

Der SLI setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,38 Prozent auf 2 132,21 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 2 142,90 Punkte an der Kurstafel, nach 2 140,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 132,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 137,76 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,91 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2 147,97 Punkten auf. Der SLI lag vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 2 094,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wurde der SLI auf 2 131,63 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,873 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Punkte.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Galderma (+ 5,80 Prozent auf 153,20 CHF), Holcim (+ 0,94 Prozent auf 68,38 CHF), Swisscom (+ 0,28 Prozent auf 722,50 CHF), Givaudan (+ 0,27 Prozent auf 2 934,00 CHF) und Logitech (+ 0,03 Prozent auf 71,12 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sonova (-2,14 Prozent auf 198,85 CHF), Kühne + Nagel International (-1,88 Prozent auf 177,05 CHF), Lonza (-1,26 Prozent auf 519,00 CHF), Geberit (-1,19 Prozent auf 599,00 CHF) und Straumann (-1,18 Prozent auf 87,16 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 301 708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 312,238 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,44 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at