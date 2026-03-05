Givaudan Aktie

Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SIX-Handel im Blick 05.03.2026 09:29:17

Börse Zürich: SLI zum Start schwächer

Börse Zürich: SLI zum Start schwächer

Der SLI setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,38 Prozent auf 2 132,21 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,121 Prozent auf 2 142,90 Punkte an der Kurstafel, nach 2 140,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 132,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 137,76 Punkten.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,91 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2 147,97 Punkten auf. Der SLI lag vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 2 094,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, wurde der SLI auf 2 131,63 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,873 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 099,01 Punkte.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Galderma (+ 5,80 Prozent auf 153,20 CHF), Holcim (+ 0,94 Prozent auf 68,38 CHF), Swisscom (+ 0,28 Prozent auf 722,50 CHF), Givaudan (+ 0,27 Prozent auf 2 934,00 CHF) und Logitech (+ 0,03 Prozent auf 71,12 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Sonova (-2,14 Prozent auf 198,85 CHF), Kühne + Nagel International (-1,88 Prozent auf 177,05 CHF), Lonza (-1,26 Prozent auf 519,00 CHF), Geberit (-1,19 Prozent auf 599,00 CHF) und Straumann (-1,18 Prozent auf 87,16 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 301 708 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 312,238 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,44 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sonova AG

mehr Nachrichten