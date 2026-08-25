Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Index-Performance im Fokus
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25.08.2026 15:58:44
Börse Zürich: SMI am Dienstagnachmittag freundlich
Der SMI steigt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,06 Prozent auf 14 455,64 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,674 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,125 Prozent auf 14 465,28 Punkte an der Kurstafel, nach 14 447,19 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14 497,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 439,66 Punkten lag.
SMI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14 327,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 503,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wurde der SMI mit 12 206,36 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,10 Prozent auf 79,82 CHF), Sika (+ 1,41 Prozent auf 190,15 CHF), Logitech (+ 1,29 Prozent auf 78,82 CHF), Lonza (+ 0,99 Prozent auf 593,60 CHF) und Swisscom (+ 0,87 Prozent auf 637,50 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-2,57 Prozent auf 35,32 CHF), Nestlé (-1,31 Prozent auf 79,41 CHF), Richemont (-0,58 Prozent auf 187,10 CHF), Alcon (-0,51 Prozent auf 58,62 CHF) und UBS (-0,30 Prozent auf 43,07 CHF).
Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 178 544 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 319,028 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick
2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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