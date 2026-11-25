SMI
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14 811,88
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146,96
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1,00 %
|Index-Performance im Blick
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25.11.2026 12:26:53
Börse Zürich: SMI am Mittag in Grün
Am Mittwoch notiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,83 Prozent höher bei 14 856,58 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,708 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,877 Prozent höher bei 14 863,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 733,89 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14 829,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 909,18 Einheiten.
SMI-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,88 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 14 462,36 Punkten bewertet. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 14 525,29 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 12 771,63 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,15 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 15 272,42 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im SMI
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Amrize (+ 2,59 Prozent auf 34,92 CHF), Holcim (+ 2,21 Prozent auf 74,90 CHF), Sika (+ 2,16 Prozent auf 188,90 CHF), Galderma (+ 1,94 Prozent auf 186,85 CHF) und Geberit (+ 1,85 Prozent auf 594,60 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-0,34 Prozent auf 65,22 CHF), Sandoz (-0,05 Prozent auf 81,06 CHF), Logitech (+ 0,12 Prozent auf 83,00 CHF), Alcon (+ 0,22 Prozent auf 64,16 CHF) und Novartis (+ 0,34 Prozent auf 129,04 CHF).
SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 313 085 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 347,723 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,91 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,36 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|71,18
|-0,39%
|Alcon AG
|70,82
|-0,03%
|Amrize
|39,39
|-0,30%
|Galderma
|201,70
|-1,22%
|Geberit AG (N)
|651,40
|0,34%
|Holcim AG
|82,66
|-0,55%
|Logitech S.A.
|91,88
|0,00%
|Novartis AG
|140,30
|-0,99%
|Partners Group AG
|696,60
|0,32%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|442,25
|-0,39%
|Sandoz
|88,44
|-1,40%
|Sika AG
|207,80
|-0,34%
|Swiss Re AG
|168,75
|-0,35%
|UBS
|40,97
|-0,73%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|14 811,48
|1,00%