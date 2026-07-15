Börse Zürich: SMI am Mittag leichter

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,05 Prozent tiefer bei 14 234,07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,667 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,165 Prozent stärker bei 14 265,29 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 241,77 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14 141,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 265,03 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,076 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13 717,54 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, stand der SMI bei 13 219,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 901,32 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Richemont (+ 4,83 Prozent auf 192,20 CHF), Partners Group (+ 0,37 Prozent auf 702,60 CHF), Holcim (+ 0,24 Prozent auf 74,64 CHF), Geberit (+ 0,12 Prozent auf 515,00 CHF) und Alcon (+ 0,11 Prozent auf 54,26 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-1,14 Prozent auf 134,45 CHF), Nestlé (-0,97 Prozent auf 83,07 CHF), Swisscom (-0,71 Prozent auf 627,50 CHF), Givaudan (-0,71 Prozent auf 3 359,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,68 Prozent auf 609,40 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 018 723 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,413 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at