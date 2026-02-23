Börse Zürich: SMI am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am Montagmittag legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:08 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,06 Prozent auf 13 867,62 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,636 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,190 Prozent auf 13 833,39 Punkte an der Kurstafel, nach 13 859,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 883,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 828,17 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der SMI einen Wert von 13 147,13 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 632,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, notierte der SMI bei 12 948,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,68 Prozent. 13 896,39 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 941,92 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 1,42 Prozent auf 164,60 CHF), Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 574,00 CHF), Swiss Re (+ 0,85 Prozent auf 130,30 CHF), Holcim (+ 0,79 Prozent auf 74,34 CHF) und Swisscom (+ 0,78 Prozent auf 709,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Partners Group (-2,41 Prozent auf 905,80 CHF), Lonza (-1,38 Prozent auf 529,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,85 Prozent auf 69,68 CHF), Kühne + Nagel International (-0,70 Prozent auf 177,45 CHF) und Sonova (-0,69 Prozent auf 194,65 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 032 715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 320,759 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,43 zu Buche schlagen. Zurich Insurance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,64 Prozent gelockt.

