Börse Zürich: SMI am Nachmittag mit Abgaben

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,56 Prozent tiefer bei 14 263,10 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,677 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,662 Prozent auf 14 248,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14 343,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 341,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 240,85 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 774,02 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Wert von 13 284,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Wert von 11 982,91 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,67 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 464,53 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 79,94 CHF), Richemont (+ 0,46 Prozent auf 195,10 CHF), Roche (-0,18 Prozent auf 333,60 CHF), Nestlé (-0,53 Prozent auf 85,10 CHF) und Alcon (-0,53 Prozent auf 56,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swiss Re (-2,39 Prozent auf 135,00 CHF), Sika (-2,27 Prozent auf 154,80 CHF), Amrize (-1,85 Prozent auf 40,26 CHF), Kühne + Nagel International (-1,38 Prozent auf 207,40 CHF) und Swiss Life (-1,24 Prozent auf 941,60 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 497 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 287,984 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at