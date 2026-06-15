Börse Zürich: SMI am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag bewegt sich der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0,36 Prozent stärker bei 13 757,00 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,612 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,971 Prozent auf 13 841,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13 708,02 Punkten am Vortag.

Bei 13 871,09 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 750,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 220,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, notierte der SMI bei 12 839,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 12 146,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,85 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Amrize (+ 4,29 Prozent auf 43,76 CHF), Holcim (+ 3,78 Prozent auf 77,38 CHF), Partners Group (+ 3,73 Prozent auf 723,80 CHF), Sika (+ 3,38 Prozent auf 160,40 CHF) und Geberit (+ 2,79 Prozent auf 523,40 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swisscom (-1,98 Prozent auf 643,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,84 Prozent auf 191,95 CHF), Roche (-1,39 Prozent auf 325,40 CHF), Novartis (-1,29 Prozent auf 120,50 CHF) und Nestlé (-0,41 Prozent auf 79,48 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 3 477 107 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 284,951 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at