Börse Zürich: SMI-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Am Montag bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,13 Prozent stärker bei 10 568,69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,175 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,177 Prozent stärker bei 10 574,03 Punkten in den Montagshandel, nach 10 555,35 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 10 581,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 565,29 Einheiten.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 13.10.2023, den Wert von 10 900,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 081,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, den Wert von 11 127,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 3,73 Prozent nach unten. Bei 11 616,37 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,93 Prozent auf 32,44 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,79 Prozent auf 241,70 CHF), Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 98,62 CHF), Partners Group (+ 0,67 Prozent auf 1 057,00 CHF) und Alcon (+ 0,59 Prozent auf 65,32 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-0,80 Prozent auf 105,85 CHF), Givaudan (-0,53 Prozent auf 3 163,00 CHF), Roche (-0,17 Prozent auf 236,35 CHF), Nestlé (-0,11 Prozent auf 99,27 CHF) und Geberit (-0,04 Prozent auf 459,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die Holcim-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 118 339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 266,672 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

