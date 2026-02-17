Börse Zürich: SMI beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen

Am Dienstagabend wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Schlussendlich erhöhte sich der SMI im SIX-Handel um 0,71 Prozent auf 13 752,84 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,609 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 668,83 Zählern und damit 0,094 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 656,00 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 13 767,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 668,40 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 13 413,59 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 12 597,82 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 17.02.2025, den Stand von 12 875,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,82 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 767,49 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 941,92 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,99 Prozent auf 170,55 CHF), Alcon (+ 2,96 Prozent auf 61,90 CHF), Roche (+ 2,16) Prozent auf 369,20 CHF), Lonza (+ 1,71 Prozent auf 536,20 CHF) und Sonova (+ 1,63 Prozent auf 196,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Nestlé (-1,43 Prozent auf 79,02 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 69,80 CHF), Holcim (-0,14 Prozent auf 70,92 CHF), Sika (-0,10 Prozent auf 153,95 CHF) und UBS (+ 0,34 Prozent auf 32,51 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 276 069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 315,731 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,49 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at