Börse Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus

Letztendlich verbuchte der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 1,01 Prozent auf 13 508,12 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,578 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,270 Prozent schwächer bei 13 336,51 Punkten, nach 13 372,58 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 587,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 291,38 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 2,46 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, erreichte der SMI einen Wert von 13 267,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, betrug der SMI-Kurs 12 306,89 Punkte. Der SMI wies vor einem Jahr, am 04.02.2025, einen Stand von 12 475,49 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 587,80 Punkten. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 4,96 Prozent auf 187,30 CHF), Givaudan (+ 4,26 Prozent auf 3 085,00 CHF), Swisscom (+ 3,93 Prozent auf 661,50 CHF), Geberit (+ 3,79 Prozent auf 618,20 CHF) und Zurich Insurance (+ 3,45 Prozent auf 575,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Holcim (-7,92 Prozent auf 75,60 CHF), UBS (-6,25 Prozent auf 34,78 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,29 Prozent auf 67,16 CHF), Sonova (+ 0,68 Prozent auf 206,60 CHF) und Lonza (+ 0,80 Prozent auf 526,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 13 025 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 307,240 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,92 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at