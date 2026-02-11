Börse Zürich: SMI beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der SMI bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Mittwoch tendiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,21 Prozent tiefer bei 13 489,52 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,596 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,177 Prozent tiefer bei 13 494,27 Punkten, nach 13 518,22 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 488,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 513,76 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,186 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 421,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12 702,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wies der SMI 12 694,16 Punkte auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,83 Prozent zu. Bei 13 587,80 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 941,92 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 0,51 Prozent auf 555,00 CHF), Sika (+ 0,38 Prozent auf 157,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,32 Prozent auf 68,84 CHF), Swisscom (+ 0,31 Prozent auf 656,50 CHF) und Swiss Life (+ 0,25 Prozent auf 873,20 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Partners Group (-1,42 Prozent auf 972,00 CHF), Sonova (-1,03 Prozent auf 202,70 CHF), Logitech (-1,01 Prozent auf 70,46 CHF), Roche (-0,71 Prozent auf 348,60 CHF) und Lonza (-0,70 Prozent auf 513,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 287 837 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,448 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentaldaten

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at