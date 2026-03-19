Börse Zürich: SMI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SMI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der SMI verliert im SIX-Handel um 09:11 Uhr 1,07 Prozent auf 12 629,48 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,557 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,16 Prozent auf 12 617,98 Punkte an der Kurstafel, nach 12 765,48 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 610,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 639,35 Punkten lag.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.02.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 799,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, erreichte der SMI einen Wert von 13 171,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, stand der SMI noch bei 13 040,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 4,66 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 610,30 Punkten registriert.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 1,60 Prozent auf 72,28 CHF), Swiss Re (+ 0,15 Prozent auf 132,35 CHF), Zurich Insurance (+ 0,04 Prozent auf 551,40 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 710,50 CHF) und Roche (-0,25 Prozent auf 314,00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Amrize (-3,04 Prozent auf 42,76 CHF), Richemont (-2,26 Prozent auf 134,20 CHF), Sika (-2,22 Prozent auf 132,25 CHF), Partners Group (-1,98 Prozent auf 811,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,96 Prozent auf 66,18 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 243 203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,020 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Werte

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 5,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at