Börse Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

Um 09:11 Uhr gewinnt der SMI im SIX-Handel 0,46 Prozent auf 14 618,83 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,680 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,548 Prozent auf 14 631,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14 551,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 14 599,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 627,81 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 1,71 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 14 302,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, stand der SMI bei 13 283,26 Punkten. Der SMI stand vor einem Jahr, am 06.08.2025, bei 11 755,32 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,35 Prozent zu. Bei 14 656,05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Swisscom (+ 3,65 Prozent auf 638,50 CHF), Givaudan (+ 1,32 Prozent auf 3 448,00 CHF), Nestlé (+ 1,27 Prozent auf 82,38 CHF), Logitech (+ 1,25 Prozent auf 85,92 CHF) und Roche (+ 1,18 Prozent auf 369,00 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Zurich Insurance (-2,70 Prozent auf 590,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,34 Prozent auf 81,24 CHF), Kühne + Nagel International (-0,15 Prozent auf 201,00 CHF), Swiss Life (+ 0,02 Prozent auf 947,20 CHF) und UBS (+ 0,02 Prozent auf 43,34 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 180 785 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 304,964 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,59 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at