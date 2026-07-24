Börse Zürich: SMI beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am fünften Tag der Woche.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,32 Prozent höher bei 14 260,28 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,665 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,209 Prozent auf 14 244,69 Punkte an der Kurstafel, nach 14 214,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 242,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 268,03 Punkten.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,081 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der SMI einen Stand von 14 117,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der SMI mit 13 169,70 Punkten berechnet. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Stand von 12 045,78 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,65 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Nestlé (+ 1,58 Prozent auf 80,54 CHF), Swiss Re (+ 1,17 Prozent auf 133,95 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,08 Prozent auf 206,60 CHF), Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 677,80 CHF) und Lonza (+ 0,74 Prozent auf 546,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Givaudan (-0,69 Prozent auf 3 155,00 CHF), Swisscom (-0,56 Prozent auf 621,50 CHF), Logitech (-0,50 Prozent auf 83,92 CHF), Novartis (-0,44 Prozent auf 127,10 CHF) und Richemont (-0,34 Prozent auf 189,90 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 177 932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 284,369 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,27 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at