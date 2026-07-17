Börse Zürich: SMI beginnt Handel in der Gewinnzone

Der SMI bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr verbucht der SMI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 14 277,88 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,671 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,134 Prozent auf 14 286,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14 267,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 294,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 262,11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,232 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wies der SMI einen Wert von 13 815,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, notierte der SMI bei 13 426,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, lag der SMI noch bei 11 961,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Partners Group (+ 2,10 Prozent auf 691,40 CHF), Swisscom (+ 1,20 Prozent auf 632,50 CHF), Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 85,42 CHF), Geberit (+ 1,03 Prozent auf 528,60 CHF) und Swiss Re (+ 0,92 Prozent auf 137,10 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen UBS (-1,80 Prozent auf 42,58 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,00 Prozent auf 77,48 CHF), Richemont (-0,99 Prozent auf 195,45 CHF), Holcim (-0,67 Prozent auf 74,12 CHF) und Amrize (-0,51 Prozent auf 41,27 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 005 482 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 283,983 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,31 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at