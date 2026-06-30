Börse Zürich: SMI beginnt Handel mit Gewinnen

Der SMI bleibt auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone.

Um 09:10 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,40 Prozent stärker bei 14 280,10 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,663 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,152 Prozent stärker bei 14 245,52 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 223,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14 232,70 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 287,62 Zähler.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 13 542,66 Punkten. Der SMI wies am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Wert von 12 668,67 Punkten auf. Der SMI stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 11 921,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,80 Prozent nach oben. Bei 14 287,62 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,69 Prozent auf 86,88 CHF), Novartis (+ 1,20 Prozent auf 127,72 CHF), Sika (+ 1,07 Prozent auf 165,15 CHF), Lonza (+ 0,82 Prozent auf 544,00 CHF) und Geberit (+ 0,56 Prozent auf 542,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-3,09 Prozent auf 77,12 CHF), Nestlé (-0,76 Prozent auf 83,66 CHF), Richemont (-0,34 Prozent auf 189,25 CHF), Swiss Re (-0,23 Prozent auf 128,95 CHF) und Roche (-0,18 Prozent auf 338,20 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 156 018 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 289,817 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at